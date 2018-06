Favorita numarul 6, Simona Halep s-a calificat in turul secund al Openului francez, dupa ce s-a impus cu scorul de 6-2, 6-0 in fata japonezei Nao Hibino (71 WTA), in doar 45 de minute. Sportiva romanca este in forma si vrea sa cucereasca primul Grand...

Ziarul de Iasi, 24 Mai 2016