Simona Halep se pregăteşte pentru turneul de la Roma, dar e deja cu gândul la Roland Garros, al doilea turneu de Mare Şlem al anului. Cea mai bună jucătoare a lumii a anunţat că principalul ei obiectiv e o victorie într-un Mare Şlem. „Normal că pentru mine Roland Garros e cel mai important turneu. Dau totul în fiecare săptămână. Aşa am făcut înainte de Melbourne, am fost şi am câştigat la Shenzhen ambele probe. Nu fac nimic special înaintea turneelor de Mare Şlem. Am doar grijă să fiu sănătoasă. Dacă nimic rău nu se întâmplă, tot timpul cred că sunt pregătită. Muncesc în fiecare zi, joc în fiecare...