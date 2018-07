Simona Halep şi-a găsit echilibrul mental sub îndrumarea lui Darren Cahill, antrenorul care a reuşit să o facă să înţeleagă că, enervându-se pe teren, nu va reuşi să gestioneze momentele dificile.

Rodul unei colaborări începute în 2015 s-a văzut la French Open, acolo unde constănţeanca de 26 de ani a câştigat primul trofeu de Grand Slam din carieră. Chiar dacă au trecut câteva săptămâni de atunci, Simona e chestionată în continuare despre cele întâmplate la Paris.

Recent, Halep a povestit, din nou, că triumful parizian l-a încântat pe Darren Cahill.

Ce a spus Halep?

*Am avut atâtea suişuri şi coborâşuri, încât în momentul în care am câştigat Grand Slam-ul, Darren a simţit că e cea mai ferici citeste mai mult

