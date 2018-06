Presa internaţională a remarcat că Simona Halep şi Sloane Stephens au fost semnate de Nike, după ce, în 2017, ambele s-au aflat sub contract cu alte companii.

„O finală sută la sută Nike. Americanii au semnat cu ambele sportive în acest an. Înainte, românca era sponsorizată de Adidas, în timp ce sportiva din SUA purta însemnele Under Armour“, a notat sportbuzzbusiness.fr.

Cei de la Nike au salutat victoria Simonei în finala de la Roland Garros printr-un mesaj postat pe Twitter: „Neînfricata Simona câştigă primul trofeu de Grand Slam... citeste mai mult

