Jucătoarea română Simona Halep, liderul mondial, a recunoscut că nu a fost suprinsă de decizia antrenorului australian Darren Cahill de a-şi lua un „an sabatic”, deoarece de+a lungul timpului au existat discuţii între cei doi pe marginea acestui subiect.

„Nu ştiam mai demult, dar bănuiam pentru că am mai avut discuţii. Ştiam că băiatul lui este în an final şi trebuie să meargă la Universitate, ştiam că trebuie să fie alături de familie mai mult. A avut atâţia ani în circuit, am înţeles şi am respectat decizia. Familia întotdeauna este pe primul plan”,... citeste mai mult

azi, 15:46 in Sport, Vizualizari: 26 , Sursa: Azi in