Liderul feminin al tenisului mondial, Simona Halep, a acordat un interviu americanilor de la CNN înaintea debutului la Australian Open.

„Am sărbătorit până la 5 dimineaţa pentru prima dată în viaţa mea (n. r. - de Revelion). În vacanţă am petrecut mult timp în oraş, iar asta nu se întâmplă foarte des. Am dus o viaţă normală şi m-am bucurat foarte mult pentru asta. Am întâlnit oameni noi, am stat cu prietenii”, a spus Simona pentru CNN. Apoi, a continuat: „În pregătiri a fost puţin mai dificil. Acum nu am aşteptări, vin la Australian Open diferit faţă de anul precedent. Sunt însă motivată să... citeste mai mult

