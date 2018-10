Constănţeanca de 27 de ani a ţinut să marcheze acest moment printr-un mesaj postat pe reţelele de socializare.

„Încă un an s-a încheiat, al doilea la rând ca lider mondial. Nu puteam să-mi doresc mai mult, nu puteam fi mai fericită de atât. Nu pot să descriu în cuvinte cum mă simt ştiind că am relizat o astfel de performanţă. Fără familia mea, fără prietenii apropiaţi şi fără echipa mea nimic n-ar fi fost posibil. Am oameni speciali lângă mine şi de asta am reuşit să obţin rezultate excepţionale. Vreau să le mulţumesc tuturor pentru că fac parte din această călătorie frumoasă şi privesc spre o nouă provocare, anul următor. Îi mulţumesc lui Darren pentru sfaturile excelente,... citeste mai mult

