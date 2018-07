Cel mai dramatic eşec a fost suferit de Gabriela Ruse, puştoaica de 20 de ani ducând-o pe Agnieszka Radwanska (30 WTA) în decisiv, acolo unde a irosit şase mingi de meci!

„A fost o lecţie pentru mine, trebuie să muncesc din ce în ce mai mult. M-a luat antrenorul meu, m-a încurajat foarte mult. Mi-a spus că pentru el am câştigat meciul. Apoi, a trebuit să plec la conferinţa de presă şi n-am apucat să plâng în vestiar. Am plâns însă în pat, toată noaptea. N-am putut să dorm“, a povestit Ruse pentru prosport.ro.

Tânăra jucătoare a primit un mesaj de încurajare din partea Simonei Halep: „N-am apucat să văd meciul, am urmărit scorul. Am auzit că a... citeste mai mult

acum 44 min. in Sport, Vizualizari: 29 , Sursa: Adevarul in