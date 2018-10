Simona Halep a ratat a 5-a prezenţă consecutivă la Turneul Campioanelor, însă, trăgând linie după această stagiune, n-are regrete.

Constănţeanca de 27 de ani a vorbit pentru treizecizero.ro şi a explicat care a fost câştigul cel mai mare din 2018.

Ce a spus Halep?

*Faptul că am fost atât de constantă mă bucură şi, de asemenea, faptul că deşi am avut înfrângeri dure, n-am renunţat şi nu m-au doborât. N-am dat înapoi pentru că am o echipă bună şi sunt foarte pozitivi. Mă laudă când fac meciuri bune, dar îmi spun şi când joc rău.

*Cred că partea mentală, comunicarea şi munca pe care am depus-o în fiecare zi mă ajută să rămân acolo şi...

