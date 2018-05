Halep îşi va afla azi adversara de la Roma. Va fi fie Naomi Osaka, fie Victoria Azarenka. Simona a declarat într-o conferinţă de presă că marele ei obiectiv pentru acest an este un titlu de Grand Slam, iar ROland garrosul pare cea mai la îndemână opţiune.

"Normal că pentru mine Roland Garros e cel mai important turneu. Dau totul în fiecare săptămână. Aşa am făcut înainte de Melbourne, am fost şi am câştigat la Shenzhen ambele probe. Nu fac nimic special înaintea turneelor de Grand Slam.

Am doar grijă să fiu... citeste mai mult

azi, 08:17 in Sport, Vizualizari: 29 , Sursa: Adevarul in