"Am fost puţin stresată înaintea meciului şi nu ştiu de ce. A fost o zi foarte proastă pentru mine. Nu am simţit nicio presiune, deoarece şi anul trecut am jucat sferturi de finală aici. Makarova a jucat bine şi totul a mers în favoarea ei. Nu am...

Mediafax, 27 Ianuarie 2015