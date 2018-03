Halep a avut parte de un meci extrem de complicat în turul secund al turneului de la Miami, în compania Oceanei Dodin, încheiat în trei seturi, scor 3-6, 6-3, 7-5. Liderul mondial a comparat partida disputată joi cu cel de la Indian Wells, împotriva Petrei Martic, într-un interviu acordat pentru Digi Sport, iar mai apoi a ţinut să precizeze că a progresat foarte mult pe partea mentală, chiar dacă mai are mici scăpări, cum s-a întâmplat în primul meci de la "Winter Wimbledon".

"Anul acesta am avut multe meciuri grele şi am reuşit să câştig, cred că 90%, dacă nu şi mai mult. Încerc să nu mă gândesc prea mult la scor, încerc doar să simt din nou jocul acela pe care...