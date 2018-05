Simona Halep şi-a aflat culoarul şi prima adversară de la turneul de la Madrid, al cărui titlu îl deţine. Liderul mondial o va întâlni pe Ekaterina Makarova (32 WTA), la începutul unui drum care îi poate aduce al treilea titlu consecutiv la Caja Magica. Halep spune că nu simte nicio presiune.

"Nu cred că sunt principala favorită. Bineînţeles că am şansele mele pentru că sunt numarul 1 în lume, dar niciodată nu mă gândesc că sunt favorita unui turneu. O să intru pe teren şi o să dau tot ce am mai bun. Am mai fost în postura de a-mi apăra titlul şi anul trecut şi nu simt nicio presiune, n-am nicio... citeste mai mult