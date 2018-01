Meci extrem de dificil pentru Simona Halep în turul I de la Australian Open. După ce a defilat în China, liderul WTA a avut probleme uriașe în duelul cu puștoaica de 17 ani din Australia, Destanee Aiava. Liderul WTA s-a impus cu scorul de 7-6 (5), 6-1, în urma unui meci în care, pe lângă Aiava, Halep a înfruntat și o urâtă accidentare în setul secund.

UPDATE: Simona Halep, prima reacție după victoria cu Aiava. Ce spune de accidentare

Nu am început bine meciul, dar am luptat. Mi-am spus că trebuie să cred în mine. M-am accidentat, am fost speriată. Sunt foarte îngrijorată, pentru că e glezna, acolo unde am avut multe accidentări în trecut.... citeste mai mult

acum 43 min. in Sport, Vizualizari: 24 , Sursa: A1 in