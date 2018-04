Simona Halep se va afla sub o presiune uriaşă a clasamentului pe durata sezonului de zgură. Motivul? Liderul WTA va avea de apărat 3.070 de puncte, atunci când va juca la Stuttgart, Madrid, Roma şi Roland Garros.

Americanii de la tennisworldusa.org, citaţi de Digi Sport, au făcut o analiză a sezonului pe care l-a avut Halep până acum şi au venit şi cu un verdict: românca are şanse bune de a câştiga primul Grand Slam al carierei la French Open.

Ce au scris?

*Acum un an, Simona Halep a fost aproape să-şi trăiască seara de vis la Paris. Numărul unu mondial... citeste mai mult

azi, 06:56 in Sport, Vizualizari: 62 , Sursa: Adevarul in