Simona Halep a câştigat primul turneu de Grand Slam în 2018, iar pofta vine mâncând! Acum, constănţeanca de 27 de ani mai vrea un trofeu major şi a pus ochii pe Wimbledon, după cum a dezvăluit pentru Tennis World USA.

„Dacă accidentarea de la spate se ameliorează, voi fi aptă să mă întorc la antrenamente. Sper ca totul să decurgă normal. Vreau să câştig un nou turneu de Grand Slam, e un obiectiv pe care mi-l setez în fiecare an. Am câştigat Roland Garros, acum Wimbledon e obiectivul. Sunt încrezătoare că voi avea un sezon bun, chiar dacă ar putea fi un început lent de an din cauza faptului că n-am jucat foarte multe meciuri la finalul acestui... citeste mai mult

