Jucătoarea de tenis Simona Halep (3 WTA) a anunţat că a început colaborarea cu noul antrenor, belgianul Thierry van Cleemput, precizând că şedinţele de pregătire sunt diferite, dar are încredere că totul va fi bine.

„A fost foarte bine, m-am antrenat bine. Am început colaborarea şi o să lucrăm împreună. Sper să fie bine. E ceva nou, e ceva diferit şi nu va fi uşor. Dar am încredere că o să fie bine. Modul de antrenament este un pic diferit, personalitatea lui este diferită. Este un noul 'challenge' pentru... citeste mai mult

acum 32 min. in Sport, Vizualizari: 13 , Sursa: Azi in