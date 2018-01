Analiza oferită de experţii publicaţiei „Herlad Sun“ a oferit un amănunt interesant legat de Australian Open 2018.

Dintre jucătoarele aflate acum în Top 10 WTA, nici una n-a câştigat până acum trofeul la Melbourne. De fapt, dintre primele zece jucătoare ale lumii în acest moment, doar trei, Venus Williams, Garbine Muguruza şi Jelena Ostapenko au triumfat, în trecut, la un Grand Slam, celelalte şapte având zero trofee la acest capitol.

Totuşi, Halep (French Open 2014 şi 2017), Wozniacki (US Open 2009 şi 2014) şi Karolina Pliskova (US Open 2016) au... citeste mai mult

