Era pe locul 540 în WTA! După senzaționala sa victorie împotriva Svitolinei, la Roland Garros și calificarea în turul 3, Mihaela Buzărnescu a atras atenția comentatorilor prin calitatea jocului și prin perspectiva de a deveni o concurentă a Simonei Halep.

Ascensiunea sa fulminantă e una dintre cele mai interesante si frumoase povesti din circuitul WTA.

Tenismena nascuta la Bucuresti in urma cu 30 de ani se afla, in luna ianuarie a anului 2017, pe locul 540 WTA si era pe punctul de a teremina cu tenisul, mai ales ca tocmai isi luase doctoratul in educatie fizica.

Au urmat doua finale WTA...

