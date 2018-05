Românca rămâne pe primul loc WTA până după Rolland Garros Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Roma si si-a asigurat prezenta pe primul loc in clasamentul WTA cel putin pana dupa Roland Garros.

Vineri seara, sportiva noastra a invins-o pe Caroline Garcia (7 WTA), scor 6-2, 6-3, dupa o partida foarte buna.

Pentru Simona urmeaza acum meciul cu Maria Sharapova, pe care il va disputa sambata, de la ora 18:00

Sharapova a declarat ca se asteapta la un meci dificil, mai ales ca are... citeste mai mult

azi, 12:06 in Sport, Vizualizari: 35 , Sursa: Amosnews in