Simona Halep (27 de ani) a vorbit pentru Tennis World USA despre starea ei de sănătate, dar şi despre obiectivele pentru sezonul următor. Liderul mondial îşi doreşte să ridice deasupra capului încă un trofeu de Mare Şlem.

"Dacă accidentarea de la spate se ameliorează, voi fi aptă să mă întorc la antrenamente. Sper ca totul să decurgă normal. Vreau să câştig un nou turneu de Mare Şlem, e un obiectiv pe care mi-l setez în fiecare an. Am câştigat Roland Garros, acum Wimbledon este obiectivul. Sunt încrezătoare că voi avea un sezon bun, chiar dacă ar putea fi un început lent de an din cauza faptului că nu am jucat foarte... citeste mai mult