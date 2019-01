Cu mici excepţii, vedetele circuitului feminin au dezamăgit după vacanţă, iar cel mai mare şoc al săptămânii a fost înfrângerea suferită de Caroline Wozniacki (3 WTA) la Auckland.

Daneza a fost învinsă de Bianca Andreescu (152 WTA), scor 4-6, 4-6. Canadianca de origine română a ajuns astfel în sferturile turneului şi a mărturisit că nici ea nu se gândea la o victorie atât de clară. „Să fiu sinceră, nu-mi vine să cred că am putut să joc aşa cu o astfel de jucătoare. Am câştigat şi nici nu ştiu ce să mai spun. Am fost răcită o bună perioadă, am şi probleme la spate, dar m-am gândit să lupt până la... citeste mai mult

