Simona Halep are un 2018 excelent! Când sezonul a trecut de jumătate, românca are doar şapte înfrângeri în 44 de meciuri. Cei de la BBC au luat la puricat cifrele liderului WTA din acest an şi au descoperit un amănunt remarcabil.

Printre „armele“ româncei se numără şi faptul că ia multe game-uri pe serviciul adversarei. Mai precis, Halep a câştigat 50% din game-urile în care a fost la primire.

Atunci când a aflat despre această statistică, Martina Navratilova a avut o reacţie pe măsură pe Twitter: „E ilegal ce face Simona!“. citeste mai mult

