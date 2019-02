“Turnee bune, consider că am jucat un tenis destul de bun, nivelul a fost foarte ridicat. Fizic am fost destul de rezistentă. Per total cred că a fost o deplasare foarte bună. Am simţitt oboseală din cauza Fed Cup-ului, pentru că acolo m-am consumat foarte mult. Aşa se întâmplă de fiecare dată. Dar a meritat. Mi-a părut rău că nu m-am întors acasă nu echipa, dar a trebuit să merg la Doha”, a spus Halep.

Întrebată dacă a avut probleme medicale, ea a răspuns: “Oboseală doar. Mici dureri, dar sunt normale la nivelul acesta”.

Halep a menţionat că nu are ce să spună în privinţa unui nou... citeste mai mult

azi, 02:27 in Sport, Vizualizari: 23 , Sursa: Adevarul in