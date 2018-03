Simona Halep (1 WTA) a revenit în ţară după eliminarea de la Miami. Liderul mondial a terminat sezonul pe hard şi va lua o pauză până să mai joace la un turneu. Simona va juca din nou pe zgură şi spune că nu are nicio teamă în privinţa punctelor pe care o are de apărat, peste 3.000. Halep e conştientă că nu a avut un sezon prea reuşit pe hard.

"Nu a fost o perioadă prea reuşită, pentru că nu m-am antrenat, nu am fost pregătită fizic. De aici şi rezultatele slabe, dar a fost ok, nu pot să mă plâng şi nici nu o să dramatizez. O să muncesc mai mult şi o să fie bine.

Abia aştept să joc pe zgură, am avut rezultate bune anul trecut, merg cu încredere, dar vom... citeste mai mult

acum 39 min. in Sport, Vizualizari: 27 , Sursa: Pro Sport in