Halep a reusit o revenire de senzatie si s-a calificat in sferturile de finala de la Shenzhen

Simona Halep, liderul WTA, s-a calificat in aceasta dimineata in sferturile de finala ale turnerului de tenis de la Shenzhen, dupa o victorie in trei seturi impotriva chinezoaicei Ying-Ying Duan, locul 91 mondial. Meciul nu a fost unul lipsit de emotii, Halep pierzand primul set cu 6-3.

Dupa acest dus rece, Simona s-a trezit si a dominat jocul in seturile 2 si 3 in care nu a mai cedat decat trei game-uri, impunandu-se cu 6-1, 6-2.

In sferturile de finala, Halep va juca in companiei jucatoarei Aryna Sabalenka, din Belarus, locul 73 mondial.