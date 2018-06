Jucatoarea de tenis din Romania Simona Halep, locul 4 WTA, a fost desemnata de WTA a treia cea mai populara sportiva de tenis din circuit in sezonul 2016, in urma unei anchete care a avut loc pe finalul acestui an. Halep a fost devansata in acest top...

Ziarul de Iasi, 10 Decembrie 2016