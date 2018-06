Muguruza a declarat că a început slab meciul şi nu a făcut faţă ritmului impus de Halep.

"Am avut o adversară care a jucat foarte bine, care nu mi-a oferit puncte gratis. Acesta a fost cel mai rău meci al meu la Roland Garros. Era un meci important, iar ea a fost agresivă încă de la început şi acesta este rezultatul.

A jucat foarte mult în cros şi a servit mult pe forehand-ul meu. Am avut multe schimburi lungi de mingi, dar tactica ei a fost bună. Trebuia să servesc mai bine. Cred că am început... citeste mai mult

