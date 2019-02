„Mă simt obosită, tare obosită. Am simţit deja din setul doi că cedez din punct de vedere fizic. Mi se blocau muşchii de la spate şi am avut şi sânge un pic“.

Declaraţie îngrijorătoare, în perspectiva participării, săptămâna viitoare, la tunreul de la Dubai, a fost completată puţin mai târziu de precizarea că problemele de sănătate nu sunt chiar atât de grave încât să fie nevoită să se retragă. ”O să merg şi o să joc. Nu am nicio accidentare, sunt doar obosită şi sper în două zile să-mi revin”, a spus Halep, în exclusivitate pentru Digi Sport..

