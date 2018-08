Halep a construit un imperiu cu banii din tenis. Ce afaceri are liderul 1 mondial Pana in prezent, Simona Halep a castigat 26,2 milioane de dolari din tenis, o parte dintre acestia investindu-i in afaceri care sa genereze profit in permanenta. Presa internationala lauda spiritul antreprenorial al Simonei, pe care o caracterizeaza ca un om "mobil" si foarte interesat de lumea business-ului.

"Pe langa cariera de succes, jucatoarea din Constanta si-a cladit un portofoliu serios de afaceri, care includ sectoare ca turismul, horeca (Hoteluri, Restaurante, Cafenele) si imobiliare", noteaza business-review.eu, site... citeste mai mult

azi, 18:34 in Editoriale, Vizualizari: 41 , Sursa: Manager in