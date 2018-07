Simona Halep arată bine, la aproape patru săptămâni după câştigarea primului titlu de Mare Şlem al carierei, este concluzia fostului antrenor al constănţencei, Adrian Marcu, pentru ProSport LIVE. Cea mai bună jucătoare a lumii este la un meci distanţă de săptămâna a doua la Wimbledon 2018 şi are planuri mari. "Încerc să mă adaptez pe această suprafaţă cât mai mult posibil. Am curajul să spun că poate am o şansă de a câştiga acest titlu, dar nu vreau să mă concentrez pe asta. Vreau să mă concentrez pe fiecare meci. Dacă voi în partea finală a turneului, va fi o mare provocare", a declarat Halep la conferinţa de... citeste mai mult