Simona Halep va debuta la turneul patronat de Ion Ţiriac sub o presiune destul de mare. Pe lângă faptul că e campioana ultimelor două ediţii şi favorita principală, constănţeanca are de apărat şi 1.000 de puncte.

Ajunsă la Madrid, liderul WTA a oferit primele declaraţii şi, potrivit Digi Sport, a explicat de ce se simte excelent, de fiecare dată când joacă în Capitala Spaniei.

Ce a spus Halep?

*Îmi place mult terenul central şi condiţiile de aici. Atmosfera e perfectă şi mereu e o motivaţie să concurez aici. E diferit faţă de altele. În plus, e bine că ai acoperişul pentru că dacă plouă nu trebuie să aşteptăm să... citeste mai mult

