David Cristian Pătru are doar 3 ani, însă suferă de o boală cruntă - leucemie limfoblastică acută, de tip B. De trei săptămâni se află pe un pat de spital, însă tratamentul de care depinde viaţa lui nu se mai găseşte în România.

David va trebui să stea un an în spital pentru a face chimioterapie şi alte tratamente de care organismul lui are nevoie pentru a lupta cu boala.

„David este slăbit acum, îmi spune mereu că are dureri de oase. Am înţeles că este un lucru normal pentru boala pe care o are. Va trebui să stăm un an în spital, dar ne-au spus că dacă el răspunde bine la... citeste mai mult