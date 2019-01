Săptămâna viitoare cinefilii botoşăneni pot vedea trei noi avanpremiere: Capcana, Drumul unui câine către casă, Mary regina Scoţiei.



Pelicula Destroyer (Capcana) îi are ca actori în rol principal pe: Nicole Kidman, Toby Kebbell, Tatiana Maslany, Sebastian Stan, Scoot McNairy.O polițistă reia legăturile cu foștii ei colegi dintr-o misiune sub acoperire derulată cu foarte mulți ani în urmă pentru a face pace.



A Dog's Way Home (Drumul unui câine către casă) povesteşte odiseea înduioşătoare a Bellei, o căţeluşă care străbate un drum de aproape 600 km, pentru a-l regăsi pe iubitul ei stăpân, Lucas, student la medicină şi asistent voluntar în spitalul VA.



