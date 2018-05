Gică Hagi, managerul campioanei din Liga 1 Betano, Viitorul, a răbufnit într-o conferinţă de presă, referindu-se la schimbul de replici pe care l-a avut cu selecţionerul Cosmin Contra în privinţa neconvocării lui Ianis. "Regelui" i s-a sugerat că ar trebui să-şi ceară scuze, iar acum a oferit replica.

"Am înţeles că trebuie să-mi cer scuze. Dacă eu am ajuns să-mi cer scuze că vorbesc în România, atunci ăsta este un mare semn de întrebare, după tot ce am făcut în carieră. Atunci, îmi cer scuze că am investit în fotbal, că am muncit. Că am jucat 18 ani la echipa naţională la nivel înalt, că am peste 100 de... citeste mai mult