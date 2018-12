Ionuţ Vînă a fost cel mai constant jucător al Viitorului în acest an, conform unei anchete realizate de clubul condus de Gheorghe Hagi, iar acum a oferit un scurt interviu pentru site-ul grupării din Ovidiu. Mijlocaşul îşi doreşte ca în 2019 să se califice în playoff cu Viitorul, să ajungă la echipa naţională, dar şi să prindă un transfer important în străinătate.

"A fost un an foarte bun pentru mine, cu multe reuşite atâ pe plan personal cât şi colectiv. Am jucat constant şi îi mulţumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să fiu sănătos. Îmi doream să terminăm mult mai bine ultimele meciuri, dar asta este,... citeste mai mult

acum 37 min. in Sport, Vizualizari: 33 , Sursa: Pro Sport in