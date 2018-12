Gică Hagi a acceptat înfrângerea în faţa FCSB, scor 2-0, şi a dat vina pe lipsa de experienţă a elevilor săi în faţa vicecampionilor României. De asemenea, Denis Drăguş a fost taxat, după ce a făcut o primă repriză slabă.

"Cred că aşa.... ca o conluzie: în final, Steaua a fost mult mai experiementată în astfel de meciuri. A fost un meci tactic. Când am făcut aceste lucruri, am pierdut multe mingi în mijloc. Nu am băgat mingea în careu, iar când atacanţii nu sunt inspiraţi, e greu să marchezi. Steaua a stat mai bine în teren, am fost pe drumuri, dar sunt dezamăgit, pentru că mă aşteptam să avem mai multă personalitate. În meciul ăsta a... citeste mai mult