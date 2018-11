Gica Hagi, managerul Viitorului, a explicat de ce la fiecare meci are reacții nervoase pe marginea terenului, acest lucru fiind vizibil și la partida câștigată astăzi cu Dunărea Călărași, scor 1-0.

”Eram conștienți că vom întâlni un adversar bun. S-au acomodat foarte rapid în Liga 1. Am jucat mai direct, am luptat și ne-a ieșit. Am fost norocoși. Nu sunt nervos, așa trăiesc eu meciul. Sunt un antrenor activ, nu pasiv.

Știu ce fac, știu ce zic. Același lucru se întâmplă și la antrenamente. Am crescut, suntem competitivi”, a declarat Hagi la Look Sport.

