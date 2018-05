Sambata, 12 Mai

Gheorghe Hagi, antrenorul Viitorului, a avut o intervenție la TV în miez de noapte în care a dezvăluit dialogul pe care l-a purtat azi cu selecționerul Cosmin Contra.

Vineri seara, Hagi a avut o conferință incendiară în care l-a atacat fără menajamente pe selecționer pentru selecția făcută pentru amicalele cu Chile și Finlanda (detalii, aici) "Probabil Cosmin a fost supărat de ieșirea mea. M-a sunat la prânz, a vrut să vorbim, dar nu am putut să-i răspund. Am vorbit după-amiaza, am clarificat... citeste mai mult

acum 49 min. in Sport, Vizualizari: 17 , Sursa: Gazeta Sporturilor in