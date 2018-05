Hagi i-a felicitat pe noii campioni

Gică Hagi, managerul general al Viitorului, a ţinut să-i felicite pe cei de la CFR Cluj pentru performanţa realizată, de a câştiga titlul în Liga I.

Hagi a declarat că titlul câştigat de CFR Cluj este pe deplin meritat. „O echipă puternică, care câştigă din faze fixe. Au arătat pe teren că sunt valoroşi. Suntem o echipă tânără, am luat nişte decizii în iarnă şi am făcut faţă cât am putut. În această seară (n.r. - duminică seară), trebuie să îi felicităm pe cei de la CFR. Despre ei trebuie să vorbim, nu despre noi. Au arătat... citeste mai mult