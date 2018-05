Viitorul a pierdut în Gruia, scor 0-1 cu CFR Cluj, în ultima etapă a playoffului Ligii 1, iar titlul a mers în Ardeal, la echipa lui Dan Petrescu. Învinsul "Bursucului", fostul coleg şi mereu prieten Gheorghe Hagi, a rezumat la finalul partidei din Gruia cum a decurs lupta pentru campionat.

"O echipă puternică, care câştigă din faze fixe. Au arătat pe teren că sunt valoroşi. Suntem o echipă tânără, am luat nişte decizii în iarnă şi am făcut faţă cât am putut. În această seară, trebuie să îi felicităm pe cei de la CFR. Despre ei trebuie să vorbim, nu despre noi. Au... citeste mai mult