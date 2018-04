"Mă simt bine că am primit atâtea semnale, că lumea nu m-a uitat. Sunt fericit, bucuros, mulţumit de tot ce am realizat până la această vârstă. Mă bucur că şi cei tineri mă felicită, mulţi copii cu care am lucrat", a spus Hagi la Sport.ro....

Mediafax, 5 Februarie 2011