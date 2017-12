Duminica, 24 Decembrie, 19:30

Gheorghe Hagi a rememorat într-o emisiune televizată momentul definitoriu trăit pe banca Viitorului pe 13 mai, atunci când echipa sa a devenit în premieră campioana României. "Regele" a dezvăluit de ce, imediat după fluierul final al meciului cu CFR, 1-0, a ales să plece la vestiar, în loc să sărbătorească pe gazon alături de jucătorii săi.

"Am mers la vestiar. Jucătorii trebuiau să se bucure, dar unde sunt eu, acaparez. Trăisem atâtea în viaţă, acum era momentul lor. Am preferat să rămână ei cu suporterii, să aibă bucuria lor. Am mers... citeste mai mult