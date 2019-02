Invitat să comenteze partida dintre Ajax şi Real, la Look Plus, Gică Hagi a rememorat momentul transferului la Real Madrid.

“La Madrid am primit numărul 10, pentru că am câştigat o supercupă europeană, am fost cu Baggio cei mai buni decari sub 25 de ani din Europa, demonstrasem în Italia, la Mondial că sunt printre cei mai buni şi era logic şi normal. Am jucat la Steaua, o echipă mare, care jucase două finale de Champions League şi două semifinale în 5 ani. A fost ceva normal. N-a fost un cadou”, a spus Hagi, care a jucat câte doi ani şi pentru Real şi pentru FC Barcelona. Antrenorul a explicat filosofiile diferite ale celor două mari cluburi,... citeste mai mult

acum 31 min. in Sport, Vizualizari: 14 , Sursa: Pro Sport in