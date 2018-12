Gică Hagi este decis să transforme Viitorul într-o forţă în România. Ultima decizie luată îi priveşte pe fotbaliştii străini. În cadrul unei conferinţe de presă, a declarat că la echipa de la malul mării vor veni doar jucători care au capacitatea de a fi titulari.

Din câte se pare, iniţiativa îi priveşte şi pe actualii străini din lot. Va trage linie, iar cei care nu l-au convins vor pleca. "De acum încolo o să vedeţi doar străini titulari. Rezerve n-o să mai vedeţi! Niciodată nu o s-o mai vedeţi la mine. E o regulă, o pun în vestiar. Şi eu când m-am dus afară am păţit la fel. Am crescut cu acest... citeste mai mult