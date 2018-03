Antrenorul şi patronul campioanei en-titre, Gică Hagi, a recunoscut că planul Academiei de la Ovidiu l-a conturat încă din 1998, pe când evolua pentru Galatasaray, conform Telekom Sport. "Regele" susţine că s-a documentat foarte mult înainte de a pune bazele proiectului şi că a luat drept model sistemul olandezilor de la Ajax Amsterdam. Hagi a fondat Academia în 2009.

"Când am deschis academia, în urmă cu opt ani, la prima conferinţă de presă, am fost întrebat dacă fac această academie pentru a-l descoperi pe noul Hagi. Am spus atunci că nu acesta este obiectivul meu. Scopul acestei academii este acela de a produce foarte mulţi jucători care... citeste mai mult

acum 10 min. in Sport, Vizualizari: 36 , Sursa: Pro Sport in