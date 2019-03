Viitorul este din nou în play-off-ul Ligii 1 Betano, iar Gică Hagi a precizat că lucrurile s-au întâmplat aşa cum şi-a propus. În această săptămână, echipa pregătită de "Rege" a câştigat două meciuri importante, s-a calificat în semifinalele Cupei României şi a ajuns în prima parte a clasamentului.

"Fericire mare, a fost o presiune enormă din cauza faptului că nu am marcat în ultimele meciuri, dar în această seară s-a văzut că Viitorul merita să intre în play-off. A făcut un fotbalfoarte bun, şi-a dominat adversarul, am făcut schimbările pentru că Ianis şi Băluţă aveau galben.

Am ştiut să atacăm, fără minge am stat fparte bine în... citeste mai mult

acum 11 min. in Sport, Vizualizari: 10 , Sursa: Pro Sport in