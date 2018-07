Hafez al-Assad a declarat, marţi, presei, la Cluj-Napoca, la finalul celei de-a doua zi a concursului din cadrul Olimpiadei Internaţionale de Matematică (IMO), unde a participat ca membru al echipei Siriei, că ediţia din acest an i s-a părut mai grea decât precedenta, dar speră, totuşi, să obţină un rezultat bun.

„Concursul a fost dificil, ca de obicei. Acest an a fost puţin mai dificil pentru mine, a trebuit să trec printr-un bacalaureat, am fost puţin preocupat, dar cel mai important lucru este să te concentrezi pe rezolvarea problemelor atât cât poţi. Dintr-un anumit punct de vedere, concursul din acest an a fost mai... citeste mai mult

acum 55 min. in Social, Vizualizari: 23 , Sursa: Mediafax in