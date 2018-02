Habitat for Humanity a renovat 23 gospodarii afectate de inundatii in judetul Bacau Un număr de 23 de gospodării din județul Bacău puternic afectate de inundații în 2016 au fost renovate de Habitat for Humanity România, în urma unei intervenții sponsorizate de PAID – Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale.

Costul de renovare a caselor se ridică la 57.000 de euro. Parteneriatul dintre Habitat for Humanity România și PAID România continuă și în 2018, când vor fi renovate alte 10 gospodării afectate de dezastre naturale, cu o investiție stabilită...