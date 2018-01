Retailerul suedez a fost acuzat de rasism în urma unei fotografii de prezentare în care un copil de culoare poartă un hanorac verde, imprimat cu mesajul „Cea mai cool maimuţă din junglă“, scrie Daily Mail. The Weekend, care a colaborat cu H&M de două ori, lansând o colecţie de haine sub marca retailerului, a anunţat în urma controversei iscate că nu va mai lucra niciodată cu brandul H&M din cauza imaginii respective. „Sunt şocat şi ruşinat de această fotografie. Mă simt ofensat şi nu voi mai lucra cu H&M de acum încolo“, a scris artistul canadian.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not... citeste mai mult

acum 33 min. in Life, Vizualizari: 18 , Sursa: Adevarul in